"Я не міг уявити своє майбутнє в Баварії", – Кімміх зізнався, що збирався покинути мюнхенців

Захисник Баварії Йозуа Кімміх розповів про сезон 2016/2017, коли міг змінити клубну прописку.

"Якщо чесно, були часи, коли я більше не міг уявити своє майбутнє в Баварії. Я був нещасливий, коли не отримував багато часу на полі і почав сумніватися у тому, що Баварія – єдиний клуб, в якому я можу грати", – цитує Кімміха Die Welt.

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Нагадаємо, Кімміх перейшов у Баварію зі Штутгарта влітку 2015-го року, тоді німецький гранд заплатив за правого захисника 8,5 мільйона євро.

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До слова, у поточному сезоні в активі 24-річного футболіста 41 матч за Баварію в усіх турнірах, де Кімміх забив 2 голи та віддав 16 результативних передач.