"Я не міг уявити, що Роналду грав би за Манчестер Сіті": Фергюсон – про розкішне повернення "сина" на Олд Траффорд
Легендарний сер Алекс Фергюсон задоволений тим, що Кріштіану Роналду тепер доводить до екстазу фанатів Манчестер Юнайтед.
"Я схвильований, як і всі інші. У п'ятницю весь день чекали, а в суботу прокидалися з цим відчуттям. Я говорю від імені всіх уболівальників – це великий день для Манчестер Юнайтед. Багато людей зіграли свою роль у поверненні Роналду. І я зробив свій внесок, знаючи, що Кріштіану дійсно хотів приїхати сюди. Це було важливо і все спрацювало дуже добре.
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Я б не сказав, що його дебют для мене надто емоційний, але мене це хвилює і приносить полегшення. Я не міг уявити, що він грав би за Манчестер Сіті. Я не думаю, що взагалі хтось міг би це зробити.
Ось чому ми зробили певні кроки для його повернення. Клуб зробив свою справу, я поговорив з Глейзерами – і все вдалося. Думаю, Роналду вплине на молодь, він достатньо досвідчений", – цитує Фергюсона Daily Mail.
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