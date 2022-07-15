Фламенго на знаменитій Маракані здолав Атлетіко Мінейро (2:0) в матчі-відповіді 1/8 фіналу Кубка Бразилії і пройшов далі. Екс-нападник "селесао" Халк відіграв весь поєдинок, який, як з'ясувалося, був для нього чи не найважчим у кар'єрі.

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"З моменту мого переходу в Атлетіко Мінейро це була гра, у якій я був найбільш зневоднений. Коли почав гру, то важив 97 кг, а після неї – 91. Схуд на 6 кг. Це дуже виснажливо.

Після матчу мене забрали на допінг-контроль, а я не міг навіть помочитися. За 4 години випив 30 літрів води, але мочитися і далі було складно. На щастя, все в порядку, це спрацювало. Зараз я просто хочу додому", – цитує Халка Goal.com.

Через це 35-річний ветеран зміг залишити стадіон лише о 4-й ранку та повертався додому в Белу-Оризонте приватним літаком окремо від команди. Здавалося б, звичайний матч, але цю гру Халк не забуде ще довго.

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