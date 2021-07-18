"Мене відпустили легко. Хоча не розумію, чому все так було і я сидів на лавці. Вважаю, що я був на рівні, і це всім доводив. І все це бачили.

Хобленко зізнався, в якому клубі хотів би продовжити кар'єру після оренди в Норвегії

Я грав, забивав, але... Для мене це загадка, і я не міг більше терпіти. Мені потрібно було щось міняти, тому що не звик до такого ставлення. Спочатку все було непогано, ми добре виступали під керівництвом Дмитра Михайленка. Але потім, вже під час роботи Ігора Йовічевіча, у мене склалася ситуація, при якій все й пішло не так, як хотілося б.

Я спочатку грав, потім у мене були незначні травми, через які я втратив колишні кондиції. Повернувшись під час тренувальних зборів, потім вже практично не грав. За всю весняну частину сезону 2020/21 в стартовому складі вийшов лише раз – у виїзному матчі проти Колоса. Не тримаю на Йовічевіча ніякої образи, оскільки у кожного тренера своя думка. Вважаю, що я цього не заслужив, позаяк робив все від себе залежне, щоб повернутися на колишній рівень", – цитує Хобленка Meta-ratings.

До слова, оренда форварда в Норвегії завершилася достроково. У 4 офіційних матчах за Стабек він не відзначався результативними діями. Контракт з СК Дніпро-1 у Олексія Хобленка розрахований до наступного літа.

Ребров ризикує у зачарованому колі без прогресу: хто винен і з ким потрібно прощатися?