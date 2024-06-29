"Я не несу одноосібної відповідальності за успіхи збірної Німеччини, як і за невдачі. Я не Мессі, який здатен самотужки тягнути всю команду. У нашій збірній немає такого гравця.

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Тому командна гра важлива, зараз вона на такому рівні, якого довгий час не було в збірній", – цитує німецького півзахисника DW з посиланням на Frankfurter Allgemeine.

Нагадаємо, що збірна Німеччини зіграє проти Данії у 1/8 фіналу Євро-2024 у суботу, 26 червня. Початок матчу о 22:00 за київським часом.

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