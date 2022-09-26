Український нападник Роман Зозуля чітко дав зрозуміти, що найближчим часом не повернеться у великий футбол – гравець має власний фонд і продовжує допомагати ЗСУ як волонтер.

"Були команди, які хотіли мене підписати. Але я сказав: хлопці, зараз не можу, мені не до футболу. Коли у країні війна, я не можу грати.

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Я без команди, і не знаю, чи буде в мене команда, хоча я розумію, що контракт дозволить мені заробляти гроші та допомагати Україні. Але мотивації грати у футбол я не маю, поки йде війна в моїй країні", – сказав Зозуля в інтерв'ю Радіо НВ.

Нагадаємо, останні декілька сезонів Роман виступав в Іспанії – за Бетіс, Альбасета та Фуенлабраду. З літа він – вільний агент.

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