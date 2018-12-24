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"Я не мавпа", – екс-хавбек збірної Франції Дакур зняв фільм про расизм за участі Ето'О, Балотеллі, Вієйра та інших зірок

14:34 183 Читать на русском
"Я не мавпа", – екс-хавбек збірної Франції Дакур зняв фільм про расизм за участі Ето'О, Балотеллі, Вієйра та інших зірок
Олів'є Дакур / L'Equipe

Колишній півзахисник Страсбура, Роми, Інтера, збірної Франції Олів'є Дакур зняв стрічку про расизм у футболі. Головними героями фільму стали темношкірі зірки.

Фільм "Я не мавпа" вийде на екрани 6 січня, повідомляє твіттер Canal+.

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Цікаво, що в зйомках фільму Дакура взяли участь нападник Катара Самюель Ето'О, оборонець Барселони Самюель Умтіті, форвард Ніцци Маріо Балотеллі, а також легенда Арсенала, а нині – тренер Патрік Вієйра. Крім цього, до героїв приєднався президент ФІФА Джанні Інфантіно.

Відзначимо, що кінокартина буде показана в ефірі французького мовника Canal+.

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Світ Самюель Ето'О Самюель Ето'О Маріо Балотеллі Маріо Балотеллі Самюель Умтіті Самюель Умтіті Джанні Інфантіно Патрік Вієйра Патрік Вієйра Расизм у футболі
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