Півзахисник Зорі Дмитро Іванісеня вважає рішення судді щодо своєї поведінки у поєдинку проти львів'ян абсурдним.

"Гравець Руха впав у штрафному, без торкання. Чиста жовта картка за симуляцію. Я кажу судді: "Дай жовту йому". Якщо камера знімала, то видно, що я не матюкався.

Дубль Громова у відеоогляді матчу Рух – Зоря – 0:2

Нема за що мені давати жовту. Жодного матюка з мого боку. Це абсурд – давати таку жовту, яка друга і перетворилася у червону", – сказав Іванісеня в ефірі каналу "Футбол".

Натомість головний тренер Зорі Віктор Скрипник не підтримав свого хавбека, зазначивши: "Вилучення Іванісені було логічним – не можна розмовляти, тим більше вживати такі слова. Будемо розбиратися".

Нагадаємо, у матчі 20-го туру УПЛ Зоря на виїзді здолала Рух з рахунком 2:0. Перше попередження Іванісеня отримав на 38-й хвилині, а наприкінці зустрічі побачив перед собою другий "гірчичник" за розмови і залишив луганців у меншості.

Зоря перемогла Рух завдяки дублю Громова – львів'яни залишились на дні турнірної таблиці УПЛ