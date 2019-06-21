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"Я не люблю людей, які опускають руки, коли їм важко", – Каштру виступив з промовою перед гравцями Шахтаря

09:43 254 Читать на русском
"Я не люблю людей, які опускають руки, коли їм важко", – Каштру виступив з промовою перед гравцями Шахтаря
Луїш Каштру / Шахтар

Новий головний тренер донецького Шахтаря Луїш Каштру провів перше тренування на чолі донецької команди.

"Я дуже сильно вірю в те, що кожен з вас щодня викладатиметься на сто відсотків, вірю у вашу самовіддачу. Ми повинні ставити собі нові цілі й досягати їх.

Шахтар оголосив тренерський штаб Каштру: в команді португальця – Срна, Брандау та інші

Я не люблю людей, які опускають руки, коли їм важко. Ми разом змагатимемось, аби в кінці досягти успіху. Мені значно більше подобається працювати, ніж говорити, тому розпочнімо прямо зараз", – цитує Луїша Каштру офіційний сайт Шахтаря.

Нагадаємо, Луїш Каштру очолив донецький Шахтар після відходу Паулу Фонсеки в Рому. Крім того, у тренерський штаб португальця увійшов легендарний екс-захисник "гірників" Даріо Срна.

Кого Шахтар призначив головним тренером: Луїш Каштру, 33-й в історії, або Саррі з Португалії – це ризиковано і цікаво

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Шахтар Шахтар Луїш Каштру Луїш Каштру
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