"Я не люблю людей, які опускають руки, коли їм важко", – Каштру виступив з промовою перед гравцями Шахтаря

Новий головний тренер донецького Шахтаря Луїш Каштру провів перше тренування на чолі донецької команди.

"Я дуже сильно вірю в те, що кожен з вас щодня викладатиметься на сто відсотків, вірю у вашу самовіддачу. Ми повинні ставити собі нові цілі й досягати їх.

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Я не люблю людей, які опускають руки, коли їм важко. Ми разом змагатимемось, аби в кінці досягти успіху. Мені значно більше подобається працювати, ніж говорити, тому розпочнімо прямо зараз", – цитує Луїша Каштру офіційний сайт Шахтаря.

Нагадаємо, Луїш Каштру очолив донецький Шахтар після відходу Паулу Фонсеки в Рому. Крім того, у тренерський штаб португальця увійшов легендарний екс-захисник "гірників" Даріо Срна.

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