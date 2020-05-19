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"Я не лише радник Ахметова": головний скаут "гірників" похизувався статусністю у Шахтарі

22:52 97 Читать на русском
"Я не лише радник Ахметова": головний скаут "гірників" похизувався статусністю у Шахтарі
Жозе Боту / Фото з відкритих джерел

Керівник селекційної служби Шахтаря Жозе Боту розповів про свою роль у структурі "помаранчево-чорних".

"І в Бенфіці, і в Шахтарі я працюю при такій моделі управління, коли потрібно бути максимально близьким безпосередньо до президента.

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Зараз, крім того, що я керівник селекційної служби, а також радник президента, я майже спортивний директор Шахтаря", – цитує Боту видання Maisfutebol.

Нагадаємо, Жозе очолив селекційну службу "гірників" 1 липня 2018-го, підписавши з українською командою угоду на 2 роки. Раніше він протягом 10 років працював на аналогічній посаді у португальській Бенфіці.

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Теги
Бенфіка Бенфіка Рінат Ахметов Жозе Боту Шахтар Шахтар
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