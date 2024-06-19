В одному з матчів Серії А Влашіч отримав травму. Він уклав зі Златко Далічем домовленість: якщо він не буде повністю готовим до 1 червня, то не претендуватиме на місце в остаточній заявці та вирушить додому. Незважаючи на це, тренер "картатих" вирішив внести Влашіча в заявку команди на турнір. Однак після першого туру гравець все ж вирушив додому, не зігравши жодної хвилини.

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Як інформує Večernji list, гравець отримав м'язову травму під час тренування. Водночас Нікола вирішив розповісти про першу травму, яку отримав ще в Італії. "Я впав на газон, і коли збирався піднятися, гравець суперника наступив мені на руку. Коли я подивився на свою руку, то відчув шок – вона вся була деформована. Мені не хотілося відкривати очі, не хотілося цього бачити", – розповів Влашіч.

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