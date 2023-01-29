"Мені 29 років, і я ніколи раніше у своїй кар'єрі не був у такому становищі. Я не хочу звикати до цього. Але це невіддільна частина футболу, і я старанно працюю щодня.

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Ми знаємо, що в команді має бути конкуренція. У нас є кілька чудових центральних захисників. Починаючи з цього моменту і до кінця сезону команда потребуватиме кожного з нас", – цитує Магуайра SportMail.

До слова, після приходу нового головного тренера капітан МЮ втратив статус основного гравця. Ерік Тенг Хаг віддає перевагу Рафаелю Варану, Лісандро Мартінесу та навіть Люку Шоу, для якого це не рідна позиція. Магуайр у нинішньому сезоні провів лише 8 матчів в рамках АПЛ (рівно поливу з них без замін).

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