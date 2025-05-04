"Дуже важкий матч в емоційному плані, тому що ми всі розуміємо, що нам потрібно набирати залікові бали, які дуже важливі для нас. У Вереса була перевага, і в першому таймі ми дозволили їм створити стовідсоткові моменти.

Подвійне вилучення та перервана переможна серія Вереса у відеоогляді матчу з Оболонню – 0:2

Другий гол дав нам десь у психологічному плані спокій. Я в перерві сказав, що розумію, що ми хочемо показувати футбол тієї якості, який я хочу бачити, але я розумію, що нам треба результат. Нам треба було в другому таймі спокійніше та впевненіше грати, але Верес чудово пресингував, накривав. Вважаю, не дуже класний другий тайм у нашому виконанні – ми розуміли, що нам потрібна була перемога, і десь хлопці не були готові грати в більшості.

Щодо другого тайму... Думаю, це психологічний стан, тому що хлопці розуміли, що ми виграємо 2:0, у нас є перевага. Треба впевненіше грати в таких ситуаціях, але я розумію свою команду – що вони бачили, напевно, цю перемогу, зберігали її. Я не хочу таке бачити, але я розумів, у якому ми зараз стані. Ці 3 залікові бали дуже важливі для нас.

Аплодую Марченку, але є питання до оборони. Я дуже незадоволений другим таймом, та і в першому деякими моментами. Проаналізуємо і будемо рухатися далі. Три тури залишилося, непрості матчі будуть, емоційні. Я розумію вболівальників Вереса, такий емоційний був матч, вони незадоволені", – сказав Шищенко у коментарі УПЛ ТБ.

Нагадаємо, фанати рівнян влаштували обструкцію головному арбітру, відреагувавши на два вилучення в їхній команді.

Верес у меншості несподівано поступився Оболоні – "пивовари" перервали серію і відштовхнулись від зони вибування