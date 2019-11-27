"Я не хочу бачити таку людину у своєму штабі", – Енріке різко висловився про відхід Морено зі збірної Іспанії

Головний тренер збірної Іспанії Луїс Енріке пояснив, чому його попередник і екс-асистент Роберт Морено не залишився в команді.

"Була зустріч з Робертом Морено, на якій він сказав, що хоче поїхати на чемпіонат Європи і що готовий стати асистентом, якщо я вирішу повернутись, але після Євро. Це не дивує мене, я розумів, що таке може трапитись.

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Для мене це прояв нечесного ставлення, я б цього не зробив. На мою думку, надмірні амбіції не є чеснотою, це велика вада. Я можу зрозуміти таку позицію, але не поділяю її. Я більше не хочу бачити таку людину у своєму штабі. Я виглядаю сильним і відчуваю, що готовий до роботи", – наводить слова Енріке Marca.

Нагадаємо, саме Роберт Морено успішно завершив відбір на Євро-2020, однак до головного турніру команду готуватиме екс-керманич Барселони.

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