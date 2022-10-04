Наставник Тоттенхема Антоніо Конте розійшовся на прес-конференції перед матчем ЛЧ проти Айнтрахта. Один з журналістів запитав, чи не надто обережною була тактика "шпор" на дербі проти Арсенала (1:3).

"Я думаю, що через характеристики гравців часом ми маємо захищатися. Якби ми краще використовували свої моменти, ососбливо останні передачі, то могли б забити багато голів Арсеналу. Минулого сезону ми перемогли їх 3:0 у схожому стилі.

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Для мене важливо спробувати план, щоб поставити моїх гравців у найкращу можливу ситуацію, щоб використати їхні характеристики. Інакше може статися так, що ти пропустиш шість, сім чи вісім м'ячів. В Англії таке трапляється часто, але у моїй кар'єрі цього ніколи, ніколи не траплялося. Я не люблю грати відкрито і залишати багато місця, пропускати шість, сім чи вісім голів. Я вигравав титули в Англії, досягнув успіху з різними клубами і думаю, що можу навчити футболу багатьох людей.

Фанати є фанати, я розумію, що вони можуть думати різне. Але я щодня бачу, що відбувається під час тренувань. Якщо я не вибрав певного гравця, можливо, це тому, що він не готовий. Я не дурень і не хочу програвати. Я намагаюся обирати найкращий склад. Якщо вболівальники довіряють мені, все гаразд, якщо вони мені не довіряють, то я все ж тренер, і мені потрібно ухвалити найкраще рішення для Тоттенхема", – наводить слова Конте The Sun.

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