"Я не думаю, що в даний момент в європейському футболі є хтось кращий за Салаха. Я бачив Лігу чемпіонів, його показники за останній час – вражаючі.

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За час, який він провів у Ліверпулі, до нього ніколи не виникало багато питань, але зараз він набрав найкращу форму, яку я бачив", – цитує Каррагера Daily Mail.

За 7 турів нинішнього сезону АПЛ Салах вже встиг відзначитись 6-ма голами та трьома асистами. Нагадаємо, єгиптянин виступає за "червоних" з 2017-го.

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