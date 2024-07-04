"Вони забили три голи, і на цій стадії вони такі ж, як і ми – ми забили більше. Це команда, від якої можна очікувати всього, адже у них є відмінні гравці, які грають за найкращі клуби Європи. Ми будемо готові. Цілі не мають великого значення, ми більше зосереджені на виконанні нашого плану і на вдосконаленні того, що ми ще не зробили так добре.

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Грати проти партнерів по команді – це так само, як і будь-яка інша гра. Це гравці, яких я знаю, з якими я провів увесь рік. Думаю, це мені трохи допоможе, адже я вже знаю, як вони грають і як атакують суперника.

Чесно кажучи, я не думаю, що Мбаппе буде грати поруч зі мною, але якщо це станеться, я готовий. Я щодня тренуюсь заради таких моментів, і ми готові. Вони гравці найвищого класу, але у нас також є чудові гравці. Ми зробимо все можливе, щоб нейтралізувати сильні сторони Франції і грати в свою гру", – цитує Мендеша УЄФА.

Нагадаємо, що Португалія зіграє у чвертьфіналі проти Франції. Гра запланована на 5 липня, початок матчу о 22:00 за київським часом.

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