У форварда Брентфорда і збірної Англії Айвена Тоуні є особлива роль на Євро-2024. Він жодного разу не зіграв на груповому етапі турніру, а коли вийшов на заміну в 1/8 фіналу в матчі зі збірною Словаччини, то одразу ж віддав гольовий пас на Харрі Кейна. У наступному раунді Гарет Саутгейт знову випустив Тоуні на заміну проти Швейцарії, і зробив це неспроста.

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Гра наближалася до серії пенальті, а у Тоуні – найкраща статистика реалізації 11-метрових ударів серед усіх чинних гравців "Трьох левів" (92%). "Я ніколи не дивлюся на м'яч під час удару. Деякі люди думають, що це божевілля, але це працює", – цитує Тоуні Sky Sports.

Айвен повторив свій трюк і в протистоянні зі Швейцарією: у післяматчевій серії пенальті він підійшов до м'яча і переграв воротаря Янна Зоммера. Англія виграла з рахунком 5:3 і пройшла до півфіналу Євро, де зіграє з Нідерландами.

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