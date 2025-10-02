"Я був у такій ситуації, хоча, можливо, проводив не таку кількість ігор, як ці хлопці. Я приїжджав на турніри мертвим – морально і фізично. У 2002 році на чемпіонат світу я приїхав з травмою. У 2004 році на Євро я приїхав з травмою. У 2008 році на Євро я приїхав з травмою. Я приїжджав туди просто грати. Я не міг підготуватися. Зазвичай до таких змагань потрібно готуватися, щоб мати можливість зіграти на найвищому рівні – не тільки мені, але і багатьом гравцям.

Рішення досить просте. Мова не про скарги і не про те, що гравці заробляють занадто багато грошей. Мова йде про проведення просвітницької бесіди з профспілкою гравців – справжньої бесіди, а не з колишніми гравцями. Не дзвоніть мені, УЄФА. Не дзвоніть мені, ФІФА. Я більше не граю. Я більше не знаю, як це. Я знаю, як це було, але не знаю, як це зараз. Тож поговоріть з Вірджилом ван Дейком, поговоріть з Мо Салахом... Поговоріть з ними. Вони зараз головні дійові особи.

Я, вболівальник, втомився. Я не дивився клубний чемпіонат світу. Я пішов у перерві під час фіналу. Це вже занадто. Я люблю свою сім'ю, і в якийсь момент мені потрібна перерва між матчами або щось в цьому роді. Я люблю футбол, але хто дивився Клубний ЧС? Мені подобається футбол, але давайте будемо чесними: це вже занадто.

Наскільки глибокі кишені у вболівальників? Чи можуть вони собі дозволити поїздки на Лігу націй, Лігу чемпіонів, два кубкові англійські турніри і покупку футболок?", – цитує Анрі CBS Sports.

