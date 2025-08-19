– Ми дуже добре розпочали сьогоднішню гру. Як і планувалося, змогли створити свої моменти – реалізували передачі, швидкі переходи, і це дало результат. У першому таймі ми забили два голи, але мали можливості забити і третій, і четвертий. Замість цього почали втрачати ініціативу, і Зоря скористалася цим.

Яскрава заруба з двома дублями у відеоогляді матчу Зоря – Кривбас – 2:3

Особливо відчувався тиск на нашому лівому фланзі наприкінці першої половини гри. Після перерви намагалися виправити ситуацію, зокрема діяти менш високо в обороні. Вдалося забити третій гол: завдяки класному пасу від Шевченка Задерака оформив фантастичне взяття воріт.

Однак ми дуже швидко пропустили м’яч у відповідь – це додало напруги. Обидві команди почали грати з ще більшою віддачею. Відчувалося, що всі наші хлопці – як на полі, так і на лаві запасних – боролися до кінця. Саме тому, вважаю, що перемога сьогодні була заслуженою.

– В останніх двох турах ви грали проти своїх екс-команд. Це були для вас принципові протистояння?

– Щодо суперників – для мене всі клуби в УПЛ рівні. Я не ділю їх за якимись емоційними принципами. Ми з командою намагаємося викладатися у кожному матчі, незалежно від того, хто перед нами. Ще до війни я співпрацював з деякими з цих клубів на рівні академій, але зараз для мене важливе лише одне – результат.

– Ваш план на гру спрацював в цілому?

– Наш план на гру полягав у тому, щоб тиснути на суперника та створювати моменти біля його воріт. І це спрацювало. Так, є аспекти, які потрібно покращити, але більшість із того, над чим ми працювали на тренуваннях, команда виконала. Зараз у нас є багато матеріалу для аналізу – і це дуже цінно.

Усе ще в процесі. Кривбас – молода команда, яка прагне інтегрувати свої ідеї в український чемпіонат. Ми постійно вдосконалюємось і шукаємо гравців, які можуть підсилити наш склад. З огляду на молодість команди, ми маємо бути дуже виваженими у прийнятті рішень щодо підсилення, – цитує ван Леувена прес-служба Кривбаса.

До слова, наразі Кривбас посідає сьоме місце з 6 очками, а Зоря йде дев’ятою, маючи у своєму активі 4 бали.

Кривбас втримав перемогу над Зорею у перестрілці з п'ятьма голами – сейви Кемкіна врятували криворіжців