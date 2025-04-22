Перед Анчелотті стоїть непростий вибір: чи проводити ротацію перед фіналом Кубка Іспанії? Якщо він не виграє у Хетафе, то ризикує не дожити на чолі команди до вирішального матчу за трофей. "На нас чекає важкий матч. Ми всі знаємо, як вони грають, в інтенсивний, добре організований футбол. На нас чекає такий матч. Такі матчі стають дедалі важливішими, тому що наближається фінал сезону, і у всіх нас на кону стоїть багато чого.

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Чи зіграє завтра фантастична четвірка (Мбаппе, Беллінгем, Родрі та Вінісіус, – прим.)? Я не думаю, що це проблема. Ми втратили двох ключових гравців і трохи змінили наш план гри, через що нам було складно знайти баланс. Подивимося, чи зможемо ми знайти його на цьому останньому відрізку сезону. Якщо він у нас буде, ми зможемо перемогти. Мбаппе і Менді? Вони не готові до завтрашнього дня, але можуть бути готові до суботи.

Фанати свистіли на адресу Мбаппе? Я читав про це, але не чув. Він робить усе можливе, щоб бути готовим у суботу", – цитує Анчелотті Marca.

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