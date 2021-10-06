"Я не читаю пресу, бо розуміюся у футболі краще за інших. У мене значно більше інформації, ніж у вас. Немає жодної думки, яку я можу прочитати і знайти щось цікаве. Я не читаю критиків, не слухаю вас... Для мене це той же список, що і завжди.

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Зараз Італія грає в один з найкращих футболів, які я бачу. Вони добре попрацювали після того, як не поїхали на ЧС-2018. Втім, я не люблю боятися або хвилюватися... Ми, тренери, нічого не боїмося, але доведеться боротися з Італією. Ми будемо грати у свою гру", – наводить слова Луїса Енріке Marca.

Додамо, що сьогодні (6 жовтня) Італія та Іспанія визначать першого фіналіста Ліги націй, початок матчу о 21:45. У другому півфіналі зійдуться Бельгія та Франція (7 жовтня).

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