"Я не скаржитимуся на кадрову політику клубу в літнє трансферне вікно. Клуб зробив усе, що зміг, і мені нема чого додати.

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Не приховую, мені потрібен ще один півзахисник. Проте взимку дуже складно здійснити великий трансфер, тому я особливо не розраховую", – цитує Моурінью сайт Джанлуки Ді Марціо.

До слова, Рома перед матчем 17-го туру Серії А проти Спеції розташувалась на 7 сходинці турнірної таблиці, маючи в активі 25 пунктів.

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