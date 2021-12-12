"Я особливо не розраховую": Моурінью – про трансферні плани Роми на зиму
15:29 - Читать на русском
Головний тренер римлян Жозе Моурінью поділився своїми думками щодо підсилення команди у зимове трансферне вікно.
"Я не скаржитимуся на кадрову політику клубу в літнє трансферне вікно. Клуб зробив усе, що зміг, і мені нема чого додати.
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Не приховую, мені потрібен ще один півзахисник. Проте взимку дуже складно здійснити великий трансфер, тому я особливо не розраховую", – цитує Моурінью сайт Джанлуки Ді Марціо.
До слова, Рома перед матчем 17-го туру Серії А проти Спеції розташувалась на 7 сходинці турнірної таблиці, маючи в активі 25 пунктів.
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