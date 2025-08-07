Словенський вінгер Беньямін Вербіч зробив свій прогноз на гру Шахтаря з Панатінаїкосом у відборі Ліги Європи.

– Скоро Шахтар зіграє з твоїм колишнім клубом Панатінаїкосом у третьому раунді кваліфікації Ліги Європи. Як гадаєш, які шанси мають донеччани у протистоянні з грецькою командою?

– Я дивився матчі Шахтаря з Бешикташем, тому можу сказати, що "гірники" – дуже хороша та сильна команда. Тому з Панатінаїкосом буде рівна гра. Але, думаю, перевага на користь Шахтаря в цьому протистоянні все-таки присутня – десь 60 на 40.

– Хто тобі сподобався серед гравців Шахтаря?

– Лівий та правий фланги атаки — це Кевін та Аліссон. Дуже потужні гравці. Також відзначу правого захисника Вінісіуса Тобіаса. Дуже хороша команда, дуже.

– А сам кого будеш підтримувати в матчах Шахтаря з Панатінаїкосом?

– Ну, звісно, я не буду підтримувати Шахтар, бо я динамівець! Панатінаїкос – це моя команда, а Шахтар – взагалі ні, хоча вони й сильніші, як на мене, – заявив у інтерв'ю Українському футболу колишній гравець Динамо Беньямін Вербіч.

Нагадаємо, що 31-річний словенець покинув киян 2022 році, перебравшись саме у Панатінаїкос на правах вільного агента. З січня 2025 року Вербіч виступає за грецький Левадіакос.

