toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
БРАЗИЛІЯ - ПЕРУ ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ КОПА АМЕРІКА-2019

"Я не буду обіцяти йому неможливе", – Лемпард оцінив майбутнє Хадсона-Одоя в Челсі

7 липня 16:06 287 Читать на русском
"Я не буду обіцяти йому неможливе", – Лемпард оцінив майбутнє Хадсона-Одоя в Челсі
Каллум Хадсон-Одой / Челсі

Новий наставник Челсі Френк Лемпард поділився своєю думкою про вінегра "синіх" Каллума Хадсона-Одоя.

"Хадсон-Одой – фантастичний талант. Я хочу, щоб він залишився в клубі і проведу з ним розмову щодо цього. Клуб також хоче щоб він залишився, Каллум буде центральною фігурою в Челсі.

Хадсон-Одой продовжить контракт із Челсі – на гравця вплинула розмова з Лемпардом

Я не буду обіцяти йому неможливе, але знаючи його талант, Хадсон-Одой може стати центральною фігурою не тільки Челсі, але і Англії. Я хочу допомагати йому розвиватися", – цитує Лемпарда Sky Sports.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Хадсон-Одой вирішив продовжити контракт з Челсі після розмови з новим наставником "синіх" Френком Лемпардом.

Серце Челсі, диспетчер Челсі: як Лемпард може стати Фергюсоном для "синіх"

blog_ava
Лука Зідан вирушить в оренду – Лунін стане другим голкіпером Реала
7 липня
4840
Теги
Англія Челсі Челсі Каллум Хадсон-Одой Каллум Хадсон-Одой Френк Лемпард Френк Лемпард
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
14
год
:
27
хв
Малі
19:00
Кот-д'Івуар
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук