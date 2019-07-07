"Я не буду обіцяти йому неможливе", – Лемпард оцінив майбутнє Хадсона-Одоя в Челсі

Новий наставник Челсі Френк Лемпард поділився своєю думкою про вінегра "синіх" Каллума Хадсона-Одоя.

"Хадсон-Одой – фантастичний талант. Я хочу, щоб він залишився в клубі і проведу з ним розмову щодо цього. Клуб також хоче щоб він залишився, Каллум буде центральною фігурою в Челсі.

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Я не буду обіцяти йому неможливе, але знаючи його талант, Хадсон-Одой може стати центральною фігурою не тільки Челсі, але і Англії. Я хочу допомагати йому розвиватися", – цитує Лемпарда Sky Sports.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Хадсон-Одой вирішив продовжити контракт з Челсі після розмови з новим наставником "синіх" Френком Лемпардом.

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