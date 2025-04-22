Португальський фахівець очолив Ліон у січні 2025 року. Минув понад місяць з моменту, коли підписи були поставлені на контракті, як Паулу Фонсека заробив тривалу дискваліфікацію за те, що ледь не вдарив суддю матчу Ліон – Брест. Фахівця відсторонили аж на 9 місяців. Тренер може перебувати на лаві запасних лише під час єврокубкових матчів.

Фонсека досі не знайшов собі квартиру в Ліоні і мешкає в готелі. Він переживає доволі складний момент. Паулу неодноразово розповідав, як важко сприймає війну в Україні. Також він перебуває далеко від своєї сім'ї. Дружина португальця залишилася в Італії і поки не переїхала до Франції. Тож Фонсека на відстані не тільки від команди, а й від найрідніших.

Навіть без постійної присутності свого наставника Ліону вдалося виграти шість із восьми останніх матчів (на 17 квітня). В інтерв’ю L'Équipe, що передувало епічній поразці на Олд Траффорд (4:5), 52-річний тренер розповів, як він переживає цей період, і як йому вдається керувати командою в Лізі 1 на відстані.

– Цього четверга ввечері у Лізі Європи ви повертаєтеся на лаву запасних, на свою арену самовираження. Як це відчувається?

– Це багато що змінює! Так важко перебувати далеко від поля, далеко від гравців, далеко від важливих моментів у роздягальні перед матчем. Ми все організували, але зовсім інше – переживати ці моменти разом із командою, мати змогу мотивувати їх безпосередньо та, насамперед, мати можливість діяти в перерві...

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– Як вам вдається організувати свою діяльність у Лізі 1, щоб чинити вплив?

– Зазвичай я вважаю за краще говорити якомога ближче до початку матчу, тому що в цей момент можна сказати слова, які потраплять у голови гравців. Тепер мені доводиться говорити в готелі, далеко від місця початку матчу. І момент, коли ми виходимо з автобуса, зараз дуже важливий, тому що це останній раз, коли я можу бачити гравців і передати їм свою впевненість.

– Що ви їм кажете?

– "Я почекаю тебе після матчу, ти знаєш, що тобі потрібно робити". Попросив весь персонал бути ще більш залученим у такі моменти, бути більш активним у роздягальні, щоб мотивувати хлопців. І я знаю, бо мені розповіли мої помічники, що гравці теж стали більш активними. Алекс (Ляказетт), (Корентен) Толіссо, Мусса (Ніакате), Клінтон (Мата) та інші дуже стурбовані, бо знають, що мене там немає.

– Чи створило це обмеження ще міцнішу єдність?

– Так, повністю. Моє відсторонення зміцнило команду та її волю до боротьби. Воно об'єднало роздягальню. І люди в клубі стали більш згуртованими. Це не тільки через цю дискваліфікацію, яку я вважаю несправедливою, а й через ситуацію в клубі, з нашим президентом (Джоном Текстором)... Ми відчуваємо, що нам потрібно бути згуртованішими, ніж будь-коли, щоб перемогти.

– Якби ви були Жозе Моурінью, то сказали б, що ваш крок був обдуманим...

– (Сміється) Ні, запевняю вас, це не було стратегією! Я хотів би бути на лаві запасних зі своїми гравцями, як зазвичай.

– Озираючись назад, як ви можете проаналізувати інцидент з паном Мійо і те, що сталося потім?

– Я був першим, хто визнав, що був неправий, і скажу це ще раз. Але потім всі звинуватили мене в речах, які не відповідали дійсності. Мені дуже шкода, це було неправильно, це було навіть протилежно тому, що повинен був робити, але протягом декількох тижнів бачив і читав багато речей, які не були правильними.

– Які саме?

– Я не торкнувся голови судді... Закричав йому в обличчя. Жодного разу не збирався вступати в контакт або атакувати: суддя не рушив із місця. Якби я вдарив його, ви б це побачили. Мені доведеться заплатити за те, що я зробив: накричав в обличчя судді. Але не можна мене звинувачувати в тому, чого не робив.

Фонсека кричить на арбітра / фото: A. Martin/L'Équipe

– Кілька колег, включно з Юргеном Клоппом, захищали вас...

– Дійсно, і я бачив так багато ситуацій, коли гравці або тренер підіймали руки на суддю... По-моєму, я заплатив за контекст. Вони хотіли зробити з мене приклад того, що відбувалося в той час із суддівством у французькому футболі. Про це говорили багато людей, не тільки футболісти, а й політики, і ми відчували тиск. Це несправедливо, подібних санкцій ще не було у французькому футболі. Сподіваюся, ми повернемося до справедливості.

– Чи була б справедливою санкцією дискваліфікація до кінця сезону?

– Так! Я можу це прийняти.

– Але як пояснити вашу поведінку?

– Не знаю. Я ніколи, ні в особистому житті, ні в дитинстві не вчиняв жодної агресії. Я завжди був дуже спокійною людиною. Тому не хочу виправдовуватися або створювати враження, що виправдовую себе. Був неправий, визнаю це і приймаю, що повинен бути покараний. У той момент матчу було дуже напружено, я щойно отримав червону картку за те, що оскаржував фол. Чому в мене була така сильна реакція? Зізнаюся, мені не сподобалося, як суддя вів гру. Між Міланом, де мене вперше в кар'єрі звільнили в середині сезону, і Ліоном у мене не було справжньої перерви. І ви не можете собі уявити, який тиск відчуває тренер у Мілані! Можливо, мені варто було взяти перерву після від’їзду з Італії, але я не хочу виправдовуватися.

– Чи є у вас проблеми з суддівством у Франції?

– Абсолютно ні. Моя думка про французьких арбітрів не змінилася. Я працював у Португалії, Україні та Італії, і можу порівняти: у Франції арбітри найвищої якості. Насправді це перший випадок у моїй кар'єрі, коли я дізнаюся, хто є арбітром, просто приїхавши на стадіон, без жодних побоювань, тому що довіряю суддям. Кажу це ще з часів мого перебування в Ліллі (2022-24).

– Ліон повернувся з виїзною перемогою над Осером (3:1). Що ви змінили, щоб команда точно знала, що їй потрібно робити?

– Одна з причин, чому я перебуваю в Ліоні, коли міг би взяти трохи часу на роздуми, полягає в тому, що знаю якість гравців, які тут грають. І з першого дня вони були відкриті до моїх ідей. Тактично вони розуміли, наскільки терміново потрібно організувати оборону і бути готовими захищатися на різних ділянках. Бути більш агресивними, більш залученими в оборонні дії. Потім, в атаці, ця команда мала проблеми, коли суперник пресингував їх. Ми повинні були зробити їх здатними грати під тиском, тому що їм було важко на старті. Секрет нашого прогресу полягає в цих двох моментах: як краще захищатися і як будувати гру під тиском. І з різними стратегіями. Навіть якщо головною метою залишається домінування в матчі з м'ячем.

? Une séquence à montrer dans toutes les écoles de foot !



Cherki, Kumbedi, Tolisso… puis Cherki à la conclusion.



Du grand art #AJAOL pic.twitter.com/kB2mwDgsVs — Olympique Lyonnais (@OL) April 14, 2025

– В одному з інтерв'ю під час роботи в Ліллі ви сказали, що хочете впізнавану команду, "команду Паулу Фонсеки". Чи це так у випадку з сьогоднішнім Ліоном?

– Мушу бути скромним, але у нас є команда, яка втілює мої ідеї на практиці. Це видно за володінням м'ячем і дуже сильною першою фазою. У нас все ще є багато можливостей для вдосконалення, але я впізнаю свою команду.

– Вам бракує певних профілів у півзахисті. Попереду також, з відсутністю Ернеста Нуама та Маліка Фофана, навіть якщо останній повернеться найближчим часом.

– Звичайно, відсутність Маліка та Ернеста сильно змінює наші наміри, хоча рідко граю з обома вінгерами одночасно, коли вони доступні. Ми починаємо або з Ернестом, або з Маліком, а з іншого боку – з гравцем, який грає ближче до центру поля. Півзахисники є рушійною силою процесу. В Осері ми знали, що нам потрібен Матіч. Але проти Манчестера (2:2) тиждень тому нам потрібен був інший тип гравця, тому що ми хотіли почати будувати по-іншому.

– Тому довелося випустити Поля Акуоку, який не виходив на поле вісімнадцять місяців...

– Поль працює щодня з однаковою самовіддачею, чекаючи на свою нагоду. Він грає, бо команді потрібен гравець з його характеристиками, ось і все. І тому, що він переконав мене під час тренувань. Я ніколи нічого не обіцяю гравцям, і мені подобається, коли вони готові боротися постійно, щодня. Поль – один із таких хлопців. "Слухайте, я знаю, що не грав, але я тут, щоб постійно боротися". З погляду захисту, я думаю, що це був правильний варіант.

– Останніми роками багато тренерів Ліона не змогли впровадити тактичну схему, як ми бачимо сьогодні, особливо в позиційних діях атакувальних гравців, найкращим прикладом чого є Раян Шеркі...

– Раян – неймовірний гравець. Але він хоче бути там, де м'яч, у нього не завжди вистачає терпіння чекати в потрібному місці. Думаю, що таких гравців просто так не поміняєш. Сьогодні Раян інший. Він може підійти два-три рази, щоб торкнутися м'яча, коли нам це не потрібно... Але коли прийшов я, він робив це постійно. Намагаюся не позбавляти його свободи, тому що саме ця свобода має вирішальне значення на останніх тридцяти метрах. Намагаюся пояснити йому, як грати у фазі 1 і фазі 2, коли йому потрібно підходити до м'яча, а коли ні. Що мені в ньому подобається, так це те, що він хороший хлопчик, готовий слухати. Коли його про щось прошу, він намагається це зробити, навіть якщо іноді забуває.

Rayan Cherki: The most coveted asset in Ligue 1. pic.twitter.com/QdIDFqix34 — Zach Lowy (@ZachLowy) April 14, 2025

– Коли португальський тренер приїжджає до Франції, чи помічає він, що підготовка гравців відрізняється?

– Так... Португалія – дуже маленька країна, і може здатися, що їй бракує ресурсів, але найкраще в нас – це те, як ми навчаємо наших футболістів грі. І саме тому у нас завжди багато молодих гравців у найбільших клубах Європи.

– Хіба ви не бачите цього у Франції?

– Тут у вас більше талантів. Неймовірне живильне середовище. Але молоді французькі гравці не звикли працювати над тактикою і вивчати гру. Їм подобається бути вільними, грати так, ніби вони грають на вулиці. І це добре, тому що у них багато таланту, в цьому немає жодних сумнівів. Але цих гравців потрібно заохочувати аналізувати гру і думати, як команда. Якщо ми зможемо навчити їх розуміти, в які моменти потрібно робити те чи інше, то все буде чудово.

– Тобто, якби Шеркі народився в Португалії, то вже давно був би Бруну Фернандешем?

– Так, можливо. Раян – унікальний гравець. Йому потрібно багато вдосконалюватися, але у нього є технічні якості, які важко знайти деінде. Я бував в інших великих клубах і рідко бачив таких гравців. Раян – талант. Іноді, посеред сесії, я кажу собі: "Як він бачить ці речі? Як він знаходить цього хлопця, коли немає місця?" Це просто талант, і це може мати значення. Звичайно, мені не подобається, коли він не дбає про захист, але з такими гравцями не можна мати все, що завгодно.

– Чому Франція не виробляє молодих півзахисників, які вже є тактично дуже зрілими, як Вітінья або Жоау Невеш?

– Насправді, я думаю, що вони у вас є... Але, можливо, вони ще не вивчили гру. Це дуже розумні гравці, які самі розуміють, що відбувається під час матчу, це питання тренувань. Ви вважаєте, що у Франції немає гравців зі здібностями Вітіньї? Є! Але ви не дали їм можливості читати гру так само, як Вітінья. На мою думку, це пояснюється тим, як ви працюєте з молодими гравцями, як ви вчите їх.

Джон Текстор, президент Ліона, та Паулу Фонсека / фото: A. Martin/L'Équipe

– Як ви пережили період переговорів між кінцем грудня, коли вас вигнали з Мілана, і вашим приїздом до Ліона наприкінці січня?

– Я знаю Джона (Текстора) дуже давно. Він вже намагався завербувати мене в Ботафогу... Мені сподобався його ентузіазм з першого дня. Насправді він мене збуджує! Він завжди думає, що ми можемо перемогти, і те, що він зробив у Ботафогу, просто неймовірно (перемога у Кубку Лібертадорес і чемпіонаті Бразилії). Мені подобаються амбітні люди, а Джон дуже амбітний. Коли він мені зателефонував, багато говорили про клуб і про те, що він хоче зробити в цьому сезоні. Це мене дуже схвилювало, бо мушу визнати, що ще з часів Лілля Ліон був клубом, про який я мріяв. Джон і його команда дійсно переконали мене прийти. І я також знаю, що йому було дуже важко прийняти рішення щодо П'єра (Сажа).

– Яка природа ваших стосунків з Текстором сьогодні?

– Ми спілкуємося щотижня перед матчем, а іноді й після нього.

– Він хоче знати, що саме ви робите тактично?

– Так! Але мені подобається пояснювати йому це! Вважаю, що дуже добре, коли люди розуміють, чому ми щось робимо. Чому саме цей гравець? Чому ми граємо саме так у цей день? Це створює відкриті стосунки між людьми. Матьє (Луї-Жан, технічний директор) завжди точно знає, чого хочу від матчу. Так само як і Джон. Надсилаю йому свої плани і вважаю, що це важливо. Складно, коли у вас є менеджери, які не знають або не хочуть знати. І вони приходять після матчу і кажуть: "Але чому це? Чому так?" Коли всі розуміють, стає легше.

– Тобто Текстор дивиться ваші матчі з урахуванням плану на гру?

– Так, він знає, що ми будемо робити, або що ми будемо намагатися зробити. Він знає, як будемо будувати матч. І я думаю, що це важливо, щоб він це знав. Тому що проблеми виникають, коли люди не розуміють. Мені подобається ця близькість між персоналом і керівництвом у клубі. Успіх не тільки для гравців і тренера, успіх для всього клубу. Якщо ми залучаємо всіх, відкрито, то легше триматися разом і постійно боротися разом.

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