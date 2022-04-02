"Я називав його "мій президент": Петраков пригадав конфуз із Зеленським після перемоги України на чемпіонаті світу
Головний тренер збірної України Олександр Петраков розповів про кумедний випадок після тріумфу на молодіжному Мундіалі.
"Коли ми виграли кубок молодіжного чемпіонату світу, Володимир Зеленський став президентом України.
Петраков: Гравці збірної кажуть, що не витримають, якщо мене вб’ють
Він зателефонував мені, а я навіть не знав його імені та прізвища. Я просто називав його "мій президент", – пригадав Петраков в інтерв'ю The Guardian.
Нагадаємо, молодіжна збірну України під керівництвом нинішнього наставника національної команди у 2019 році стала переможцем чемпіонату світу, здолавши у фіналі Південну Корею з рахунком 3:1.
"Ворог бачить, що Україна прогресує, що вона успішна": екс-легіонер Шахтаря вважає Київ домівкою і мітингує у Берліні