Головний тренер збірної України Олександр Петраков розповів про кумедний випадок після тріумфу на молодіжному Мундіалі.

"Коли ми виграли кубок молодіжного чемпіонату світу, Володимир Зеленський став президентом України.

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Він зателефонував мені, а я навіть не знав його імені та прізвища. Я просто називав його "мій президент", – пригадав Петраков в інтерв'ю The Guardian.

Нагадаємо, молодіжна збірну України під керівництвом нинішнього наставника національної команди у 2019 році стала переможцем чемпіонату світу, здолавши у фіналі Південну Корею з рахунком 3:1.

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