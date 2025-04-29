"Арсенал – одна з найкращих європейських команд, яка виконала чудову роботу зі своїм тренером протягом декількох років. Ми всі заслуговуємо бути тут. Мені найбільше подобається моя команда, тому я тут. Комусь більше подобається ПСЖ, комусь Арсенал, це частина життя.

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Ми стали більш цілісною командою [порівняно з етапом ліги] і тепер хочемо вписати сторінку в історію. Ми програли Арсеналу 1 жовтня, сім місяців тому. Я думаю, що відтоді ми сильно змінилися. Я переглядав той матч і побачив наш прогрес. Думаю, ми стали кращими, і ми показали це протягом усього турніру. У нас був найскладніший загальний етап, а тепер ми в півфіналі.

Арсенал і ПСЖ – схожі. Арсенал – команда, здатна атакувати і захищатися разом. У них такі ж висококласні гравці, як у нас, і в них немає залежності від когось. Чи є Арсенал найкращою командою, з якою ми грали? Важко сказати. У будь-якому разі, це одна з найкращих європейських команд, це точно. Але і ми теж.

У всіх настрій винятковий. Я найсумніша людина в команді, тож уявіть, що відчувають інші!" – цитує Луїса Енріке офіційний сайт УЄФА.

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