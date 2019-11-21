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Тоттенхем офіційно презентував Моурінью – Особливий поклявся у відданості клубу

17:15 255 Читать на русском
Тоттенхем офіційно презентував Моурінью – Особливий поклявся у відданості клубу
Жозе Моурінью / твіттер ФК Тоттенхем

Головний тренер Тоттенхема Жозе Моурінью у своєму стилі розпочав першу прес-конференцію на чолі нового клубу.

"Думаю, фанати бачили мене як містера Інтер, містера Реал Мадрид, містера Порту. Вони бачили мене у статусі людини-клубу.

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Коли я приїжджаю в новий клуб, я одягаю піжаму команди та навіть сплю в ній. Я працюю та сплю в спортивному костюмі, піжамі. Я людина-клуб, але людина багатьох команд", – зазначив Моурінью на першій прес-конференції в статусі наставника Тоттенхема.

Нагадаємо, Тоттенхем впродовж доби встиг попрощатись з Маурісіо Почеттіно та призначити Жозе Моурінью. Після 12-ти турів АПЛ "шпори" перебувають на 14-й сходинці, відстаючи від лідера (Ліверпуля) на 20 очок.

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Теги
Англія Жозе Моурінью Жозе Моурінью Інтер Інтер Реал Мадрид Реал Мадрид Порту Порту Тоттенхем Тоттенхем
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