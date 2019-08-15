"Я навіть не знаю, як звуть нового тренера Шахтаря, хто він взагалі такий?" – Саленко

Колишній форвард київського Динамо поділився думкою щодо сучасних тренерів.

"Я навіть не знаю, як звуть нового тренера Шахтаря. Це я умовно так говорю. Хто він взагалі такий? Ну був десь помічником. І що? Тепер він знає футбол краще ніж Саленко? Скажу ось що: тренерів без футбольного минулого буде ще більше.

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У нас є курси тренерів, де атестацію отримують. Колишніх футболістів взагалі немає. Люди без футбольного минулого туди лізуть. Їм це цікаво. А моєму поколінню ці курси взагалі до одного місця. Ми вже все знаємо, і у нас немає мотивації. Я на тих курсах був взагалі один день, коли тренерську ліцензію отримував.

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Почав щось розповідати, але мене швидко заткнули. Всунули диплом – йди, мовляв, з богом", – сказав Саленко в інтерв'ю Tribuna.

Нагадаємо, цього літа Шахтар очолив португальский фахівець Луїш Каштру, який до того працював на батьківщині з Віторією Гімараєш.