"Я навіть не доторкнувся до цього трофею", – Лукаку досі не може пробачити екс-тренера Челсі

Екс-форвард Челсі Ромелу Лукаку без радості пригадує тріумф лондонського клубу у Лізі чемпіонів сезону 2011/12.

"Ді Маттео сказав мені, щоб залишався з командою до кінця. Він вважав, що всі повинні брати участь в святкуваннях, навіть ті, хто був відсторонений, і молоді хлопці, які не потрапили в заявку на Лігу чемпіонів. Я вдячний йому за це.

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Ця перемога – одна з тих речей, про які я завжди мріяв. Я радий за клуб, але є одна людина, яка багато у мене забрала: попередній тренер Віллаш-Боаш. Я ніколи не пробачу його за це.

Що стосується трофея за перемогу в Лізі чемпіонів, то я і пальцем до нього не торкнувся. Тому що я не виграв цей трофей. Я такий з 11 років: якщо я не приніс жодної користі, це не мій трофей. Тільки якщо ти особисто щось зробив для здобуття трофею або титулу, ти можеш з ним попозувати", – цитує Лукаку HLN.

Нагадаємо, Челсі був найсильнішим у розіграші ЛЧ 2011/12. Початок сезону команда провела під керівництвом Андре Віллаш-Боаша, але через кілька місяців на його місце призначили Роберто Ді Маттео.

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