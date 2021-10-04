"Він намагався грати... Холанд сказав мені: "Я б хотів зіграти, але не можу рухатися, як хочу. Я навіть ходити не можу". Це реальність, у якій ми змушені працювати.

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Думаю, було б розумно, якби ми припинили спекулювати. Я розумію Норвезьку федерацію, але він людина, а не машина. Якщо не працює, значить, не працює... Ми повинні переконатися, що Ерлінг може приносити користь Борусії та Норвегії. Ми повинні звільнити його від цього тиску, а не запитувати кожного дня, як він почувається", – сказав Розе.

Окрім наставника "джмелів", сам Холанд у Твіттері звернувся до збірної Норвегії та її уболівальників. "Привіт хлопці. Вибачте за те, що я не готовий зіграти за національну збірну. Я б отримав задоволення, якби міг вийти на поле. У будь-якому випадку, удачі збірній Норвегії", – написав Ерлінг.

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До слова, під час перерви на матчі збірних Норвегії належить зіграти проти Туреччини (8 жовтня) та Чорногорії (12 жовтня). Наразі саме скандинави ділять з Нідерландами лідерство у групі G в рамках відбору на ЧС-2022.