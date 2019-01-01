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"Я написав тобі, бо хотів дізнатись, коли завтра тренування", – Салах оригінально привітав Ловрена з Новим роком

17:15 558 Читать на русском
"Я написав тобі, бо хотів дізнатись, коли завтра тренування", – Салах оригінально привітав Ловрена з Новим роком
Деян Ловрен та Мохамед Салах / фото із соцмереж

Бомбардир Ліверпуля Мохамед Салах оригінальним чином привітав свого одноклубника Деяна Ловрена з 2019 роком.

Захисник Ліверпуля Деян Ловрен виклав у Instagram фото переписки з Мохамедом Салахом. "У вас теж є такі друзі?", – підписав світлину хорватський захисник.

"З Новим роком, брате", – написав Салах Ловрену в новорічну ніч (о 0:28).

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"Дякую, і тебе з Новим роком, брате. Всього найкращого, здоров'я та любові", – відповів Ловрен.

"Коли завтра тренування? Я хочу знати, коли тренування, тому привітав тебе. О 3:30?", – написав єгипетський нападник.

До слова, Ліверпуль після 20 турів випереджає Манчестер Сіті на 7 очок. Вже 3 січня команди зіграють між собою на Етіхаді.

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Теги
Англія Деян Ловрен Деян Ловрен Мохамед Салах Мохамед Салах Ліверпуль Ліверпуль футбольні курйози
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