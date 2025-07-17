Головний тренер Фіорентини Стефано Піолі поділився історією про те, як він мотивує свою команду перед початком нового сезону.

У Піолі контракт з Фіорентиною до 2028 року, він повертається в місто, яке добре знає, і докладно пояснює свої мотиви. "Флоренція – частина мого серця, і тепер я відчуваю себе по-справжньому готовим прийняти цей виклик з Фіорентиною. Це буде захоплюючою подорожжю, і я почну її з великою гордістю. Термін мого контракту також пов'язаний з цим, тому що ми хочемо спробувати виграти трофей і повернутися на вершину.

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Я поговорив з Коміссо і виявив, що він дуже мотивований; він прямий, ясний і душевний. Ми добре порозумілися. Він попросив мене рости і вдосконалюватися. Ми сподіваємося, що зможемо зробити це прямо зараз. Я, безумовно, віддам своїм гравцям все, і вони повинні дати мені все.

Аллегрі не включив нас до числа кандидатів на потрапляння в Лігу чемпіонів? Я написав це речення на дошці для своїх гравців", – цитує Піолі Gazzetta dello Sport.

Нагадаємо, що Аллегрі цього літа очолив Мілан. У попередньому сезоні Піолі тренував Аль-Наср.

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