"Шкода. У нас був план, і ми його виконали досить добре. Ми знали, що з їхньою якістю вони будуть володіти м'ячем більше. У нас були свої моменти, хоча їх було небагато. Але ми можемо бути небезпечними. Наш план був хорошим, доки вони не досягли своєї мети. Тоді у нас залишилося мало часу, щоб відповісти.

"У мене достатньо грошей, але якщо буде гарна пропозиція – все можливо": Де Брюйне – про перехід з Манчестер Сіті

Я намагався зробити все, що міг. Сьогодні я грав на більш оборонній позиції і зробив усе, щоб допомогти команді. Прикро, що я не зміг використати свій шанс. Це не те, чого ми хотіли, але хоча ми не були одними з фаворитів, я думаю, що ми підвели самі себе у матчі зі Словаччиною", – цитує де Брюйне УЄФА.

Нагадаємо, Бельгія мінімально поступилася Франції у матчі 1/8 фіналу Євро-2024 (0:1) та вилетіла з турніру.

Франція дотисла Бельгію і з рекордом пробилася в 1/4 фіналу Євро-2024 – команда Дешама досі не забила жодного гола з гри