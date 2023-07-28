"Я був розчарований, це правда. Я теж намагався додзвонитися до нього в ті дні хаосу, але він так і не відповів мені, як і партнерам по команді.

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Після стільки років спільної гри, після стількох подій, пережитих разом, я був розчарований. Проте це його вибір. Я бажаю йому всього найкращого", – цитує Лаутаро La Gazzetta dello Sport.

Нагадаємо, що Інтер відмовився від трансферу Ромелу Лукаку, оскільки гравець розпочав перемовини з Ювентусом. Форвард Челсі намагався перевзутися і відновити перемовини з міланським клубом, але це йому зробити не вдалося.

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