"Я не знав, що це була моя 100-та перемога на чолі "канонірів". Це прекрасне число, і ми йдемо до наступного. Це були тривожні дні, тому що ми не могли вирішити до ранку, чи будуть деякі гравці доступні, чи ні. Я налаштований зробити все, що необхідно, щоб виграти АПЛ. Дуже задоволений грою.

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Лідс створив Арсеналу проблеми. Ми втрачали м’яча у поганих зонах в грі з командою, яка поставила чотирьох дуже швидких гравців. Після цього ми взяли все під свій контроль і сьогодні дуже добре грали в штрафному майданчику.

Я дуже радий за Жезуса після всієї роботи, яку він виконав протягом останніх п'яти місяців. Сьогодні він отримав за це винагороду. Чудовий удар головою від Граніта Джаки. У нього є здатність забивати. Тепер він забив три голи, я думаю, в останніх чотирьох зустрічах. Справді добре.

Ми знали результат Ман Сіті, оскільки це величезна гра, і ми хотіли переглянути її. Але коли ми приїхали сюди, це було лише для того, щоб зосередитися на нас і на тому, що ми можемо зробити як команда. Ми можемо контролювати лише те, що можемо робити", – розповів Артета BBC.

Арсенал лідирує в турнірній таблиці АПЛ, маючи у своєму активі 72 бали. Найближчий переслідувач "канонірів" відстає на вісім очок.

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