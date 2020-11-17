"Я був настільки не в своєму розумі, що наклав у штани і мене нудило. З першого тренування нічого не пам'ятаю, я був без свідомості, і мене відвезли додому", – цитує Бендтнера Marca.

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Додамо, що загалом Бендтнер зіграв 81 матч за збірну Данії, в яких забив 30 голів. Протягом своєї кар'єри нападник виступав за лондонський Арсенал, Бірмінгем, Сандерленд, Ювентус, Вольфсбург, Ноттінгем, Русенборг і Копенгаген.

Зауважимо, що наразі 32-річний форвард перебуває без клубу. Бендтнер ще в січні покинув Копенгаген і відтоді так і не зміг знайти собі нову команду, а місяць тому заявив, що задумується про завершення кар'єри.

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