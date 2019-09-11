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"Я наче знову дебютував", – Коноплянка поділився емоціями від виступу за збірну України на Дніпро-Арені

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"Я наче знову дебютував", – Коноплянка поділився емоціями від виступу за збірну України на Дніпро-Арені
Євген Коноплянка / Фото УАФ

Зірка збірної України підсумував результат товариської зустрічі проти Нігерії, яку приймав його рідний стадіон.

Товариські матчі
Україна
2
2 : 2
2
Нігерія
21:30 10:09:2019
завершено
78’ Олександр Зінченко
80’ Роман Яремчук
 
Джо Арібо 4’
Віктор Осімхен 34’
4’ Джо Арібо
34’ Віктор Осімхен
78’ Олександр Зінченко
80’ Роман Яремчук

"Я не можу передати своїх почуттів. Ніби я дебютував в 19 років. Велике спасибі вболівальникам. У жодному іншому місті я не чув таких овацій.

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Що можу сказати про гру? Нам не вистачало Степаненка. Він би допоміг руйнувати контратаки суперника. Такий гравець вкрай важливий на полі, але ми занадто часто втрачали м'яч у простих ситуаціях. Добре, що це товариський матч. Щось спробували, але краще не пробувати.

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Показали характер, зібралися і зуміли не програти на своєму полі. Коли я вийшов, то сказав хлопцям, що можемо перемогти. Інакше навіщо грати? за 20 хвилин не встиг зрозуміти, готовий я чи ні, але відчуваю себе добре", – сказав Коноплянка в ефірі Футбол 1.

blog_ava
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10 вересня
14620
Теги
Збірна України Україна - Нігерія Україна Україна Євген Коноплянка Євген Коноплянка
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