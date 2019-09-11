"Я наче знову дебютував", – Коноплянка поділився емоціями від виступу за збірну України на Дніпро-Арені

Зірка збірної України підсумував результат товариської зустрічі проти Нігерії, яку приймав його рідний стадіон.

"Я не можу передати своїх почуттів. Ніби я дебютував в 19 років. Велике спасибі вболівальникам. У жодному іншому місті я не чув таких овацій.

Україна розписала божевільну нічию з Нігерією у товариському матчі

Що можу сказати про гру? Нам не вистачало Степаненка. Він би допоміг руйнувати контратаки суперника. Такий гравець вкрай важливий на полі, але ми занадто часто втрачали м'яч у простих ситуаціях. Добре, що це товариський матч. Щось спробували, але краще не пробувати.

Україна – Нігерія – 2:2 – відео голів та огляд матчу

Показали характер, зібралися і зуміли не програти на своєму полі. Коли я вийшов, то сказав хлопцям, що можемо перемогти. Інакше навіщо грати? за 20 хвилин не встиг зрозуміти, готовий я чи ні, але відчуваю себе добре", – сказав Коноплянка в ефірі Футбол 1.