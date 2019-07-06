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"Я на хр*н пишаюсь тобою, хейтери сидять вдома", – зірка "Гри престолів" про скандальне святкування Алекс Морган

13:21 680 Читать на русском
"Я на хр*н пишаюсь тобою, хейтери сидять вдома", – зірка "Гри престолів" про скандальне святкування Алекс Морган
Святкування Алекс Морган / Reuters

Британська акторка Софі Тернер оцінила святкування гола американської футболістки Алекс Морган у півфіналі ЧС-2019 з Англією (2:1).

"Алекс Морган, всі ці хейтери кажуть, що це було нешанобливо... Для мене велика честь, що ви думали про мене і про всіх тих, хто ненавидить вас.

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Ймовірно, ці мілленіали сидять вдома, попиваючи чайний гриб. Я, на х**н, пишаюся тобою, Алекс Морган. Вітаю з перемогою і цим гр*****им чаюванням", – сказала Тернер в сторі Instagram.

Нагадаємо, жіноча збірна США у півфіналі ЧС-2019 перемогла збірну Англії (2:1), а Алекс Морган забила переможний гол.

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Теги
Світ США США Жіноча збірна США Алекс Морган Алекс Морган Жіночий футбол
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