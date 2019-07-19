"Я мріяв стати боксером", – новачок Карпат Мартінс пояснив, чому обрав львівський клуб

Люксембурзький захисник Карпат Марвін Мартінс прокоментував свій перехід до Карпат та зізнався, що міг обрати іншу професію.

"Я дуже щасливий, бо досягнув однієї із своїх цілей. Я мріяв стати частиною професійного клубу, оскільки в Люксембурзі зробити це доволі непросто. Ця мрія здійснилася і я повністю задоволений. У мене з’явилася нагода виступати в хорошій команді у сильному чемпіонаті.

Люксембурзький захисник Мартінс забив другий гол за Карпати

Я чув про факт, що стану першим представником Люксембургу в УПЛ. Насправді це нормально, адже донедавна зовсім небагато гравців з Люксембургу виступали в іноземних лігах. Тепер ситуація змінилася. Мені приємно виконувати цю важливу місію і я сподіваюся, що проведу тут хороший період.

Мені було 6, коли я почав займатися футболом. Як би дивно це не звучало, але футбол був другим видом спорту у моєму житті. Я хотів бути боксером. Проте одного дня батьки сказали "Ні!" і ми вирішили, що краще сконцентруватися на футболі. Я родом з невеличкого селища, де й почав займатися улюбленою грою. Люксембург – це маленька країна, у нас лише 5-6 великих міст. У 12-річному віці я перейшов у трохи більший клуб, де виступав ще кілька років. Далі був Прогрес з Нідеркорну, звідки я і перебрався в Карпати. Разом з попередньою командою ми виступали у Лізі Європи, а ще саме звідти я почав стабільно отримувати виклики у збірну Люксембургу", – цитує Мартінса офіційний сайт Карпат.

Нагадаємо, 24-річний оборонець приєднався до табору "левів" на правах вільного агента. Львівський клуб підписав з Марвіном контракт на 2 роки.

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