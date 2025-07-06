"Понад місяць тому до мене прийшов небажаний гість. Мені зробили першу операцію, і наступного тижня я почну лікування, щоб через кілька місяців знову лягти під ніж. Це дуже складний матч, я знаю, що можна виграти або програти, але я, як завжди, викладуся на повну.

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Я знаю, що я не самотній, поруч зі мною моя велика і чудова Сім'я, навіть якщо не всі можуть бути фізично. Як коли я був на полі і відчував себе частиною великої спільноти, сьогодні я також відчуваю близькість всіх моїх друзів і всіх тих людей, які стежили за мною і любили мене. Я дякую медичному персоналу, який піклувався про мене і який зробить все, щоб допомогти мені в цій боротьбі", – написав Протті у своєму Instagram, не уточнивши свій діагноз.

Нагадаємо, що Протті є найкращим бомбардиром Серії А сезону 1995/96 поряд з Джузеппе Сіньйорі (24 голи). Він продемонстрував цю результативність у складі скромного Барі, який за підсумками того сезону посів 15 місце і вилетів до Серії В.

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