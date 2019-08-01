"Я можу грати ще краще": Супряга – після феєричного виступу проти Олімпіка

Нападник СК Дніпро-1 Владислав Супряга не хоче зупинятися на вдалому старті у сезоні 2019/20.

"Ми на кожен матч виходимо, як на останній бій. Ця перемога додасть нам впевненості на майбутнє. Напевно, я зіграв непогано, але міг і краще.

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У першому таймі було трохи легше, а після перерви ноги вже трохи підсіли і стало важкувато. Завтра ми відпочинемо, а далі вже почнемо ретельну підготовку до матчу з Зорею", – цитує Супрягу офіційний сайт Дніпра.

Нагадаємо, форвард новачка УПЛ відзначився голом і асистом у матчі першого туру проти Олімпіка. Цього літа Супряга приєднався до СК Дніпро-1 на правах річної оренди з київського Динамо.

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