toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ЗОРЯ - БУДУЧНОСТЬ КАРПАТИ - ДИНАМО ОЛЕКСАНДРІЯ - ШАХТАР УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

"Я можу грати ще краще": Супряга – після феєричного виступу проти Олімпіка

09:46 193 Читать на русском
"Я можу грати ще краще": Супряга – після феєричного виступу проти Олімпіка
Владислав Супряга / Фото СК Дніпро-1

Нападник СК Дніпро-1 Владислав Супряга не хоче зупинятися на вдалому старті у сезоні 2019/20.

2’ Сергій Булеца
9’ Владислав Супряга
 
2’ Сергій Булеца
9’ Владислав Супряга

"Ми на кожен матч виходимо, як на останній бій. Ця перемога додасть нам впевненості на майбутнє. Напевно, я зіграв непогано, але міг і краще.

СК Дніпро-1 впевнено розібрався з Олімпіком у дебютному матчі в УПЛ – гольова феєрія динамівців

У першому таймі було трохи легше, а після перерви ноги вже трохи підсіли і стало важкувато. Завтра ми відпочинемо, а далі вже почнемо ретельну підготовку до матчу з Зорею", – цитує Супрягу офіційний сайт Дніпра.

Нагадаємо, форвард новачка УПЛ відзначився голом і асистом у матчі першого туру проти Олімпіка. Цього літа Супряга приєднався до СК Дніпро-1 на правах річної оренди з київського Динамо.

"Платив свої гроші, щоб Супряга не йшов у Динамо чи Шахтар": про чемпіона світу говорять від Барселони до Мілана

blog_ava
Чижевський розповів про потенційне підсилення Карпат, трансфер Кучера і рівень гри проти Динамо
08:26
988
Теги
Владислав Супряга Владислав Супряга СК Дніпро-1 СК Дніпро-1 СК Дніпро-1 - Олімпік
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
8
год
:
53
хв
Зоря
19:00
Будучность
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук