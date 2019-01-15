"Я міг стати таким, як Мессі", – Кассано шкодує, що не зміг реалізувати свій потенціал

Екс-форвард збірної Італії Антоніо Кассано розуміє, що міг більш ефективно скористатися своїм футбольним талантом.

"Тотті колись сказав, що я використав свій потенціал лише на 50 відсотків. У мене було чимало помилок, я не хотів тренуватися.

Кассано назвав найкращого італійського футболіста всіх часів – цей гравець жодного разу не отримував "Золотий м'яч"

Якби я все зробив правильно, то міг би стати таким, як Мессі. Ліонель назавжди увійде в історію футболу", – цитує Антоніо RMC Sport.

Кассано відомий виступами за Барі, Рому, Реал, Сампдорію, Мілан, Інтер і Парму. Останнім клубом нападника була команда із Серії С Віртус Ентелла.

За збірну Італії форвард зіграв 39 матчів і забив 10 голів.

"Перес позбувся Роналду так само, як Бекхема та Роналдо – я не здивований", – Кассано про себе, Юве та Кріштіану