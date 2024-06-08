– Що пішло не так з тренерами до Ронні Дейли?

– Те, що сталося в Брюгге, – це виключно моя проблема. Якщо вони платять за мене стільки грошей, моя робота – досягти найкращого рівня. Хороший гравець міркує так. Я міг би сказати всяке, багато виправдань, які зроблять інтерв’ю чистим.

Я можу продовжувати тут розповідати щось і сказати, що у мене був конфлікт з Карлом Хуфкенсом або Ріком Де Мілом. Але мені 28 років, я беру на себе відповідальність. Я більше не той гравець, який давав ту прес-конференцію в Генті і публічно конфліктував з тренером.

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Я вже не той хлопчик, який не знав англійської, коли приїхав до Гента, і багато в чому був зобов’язаний Єві Мунен, психологу. Тепер я старший і розумніший. Іноді це стосується не лише мене. Ви не можете контролювати все.

– Десь я читав, що в Брюгге з тобою ніхто не розмовляв.

– Тому я більше не спілкуюся з журналістами, бо про мене з’являються фейкові новини. А ви знали, що в українській пресі писали, що в мене проблеми з латиноамериканцями? У Генті, Брюгге. Насправді у мене ніде не було конфліктів.

Тим часом я отримав багато критики в Бельгії. В клубі, від власних фанатів. Я не думаю, що люди в Брюгге мене справді люблять. Це не так, як мене любили в Генті.

– Минуле в Генті не змушувало вас сумніватися перед переходом в Брюгге?

– Я також міг би поїхати до Англії і заробити більше. Але я вважав, що Брюгге – гарний крок, тому що я міг би забити там 20 голів з командою, яка бореться за трофеї, і, можливо, зробити крок вгору. Оскільки я грав у Бельгії, я був фанатом Брюгге. Чесно. Запитайте людей, які мене знають.

– У Генті будуть раді почути це...

– Треба розуміти, що Брюгге завжди бореться за призові місця. Я грав у Бельгії чотири роки і хотів виграти титул. Бажано з Гентом, але саме Брюгге щороку боровся за трофеї, брав участь в Лізі чемпіонів. Звичайно, ти хочеш піти у такий великий клуб, як Брюгге, – заявив Яремчук в інтерв'ю Het Nieuwsblad.

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