У серпні 2003 року Челсі підписав Муту за 16 мільйонів фунтів стерлінгів. Румун, який вже почав здобувати репутацію людини, яка веде яскраве життя за межами поля, розпочав хорошу кар'єру в Лондоні, але коли Жозе Моурінью змінив Клаудіо Раньєрі на посаді головного тренера, все змінилося. Форвард посварився з новим тренером і почав вживати кокаїн. Зрештою його дискваліфікували на сім місяців.

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"Приймати кокаїн під час мого перебування в Челсі було найгіршим рішенням, яке я міг ухвалити у своїй кар'єрі. Я був самотній і сумний, але ні депресія, ні що-небудь ще не виправдовували моїх дій. Мені слід було попросити про допомогу, але я цього не зробив. Однак у житті все чогось вчишся, і цей урок зробив мене кращим – набагато зрілішим і свідомішим. І я пишаюся цим.

Нульова терпимість – такою була політика Челсі щодо наркотиків. І я думаю, що це справедливо. Я зробив помилку, збився зі шляху і поплатився за це. Я не звик до такого життя. Я був непідготовлений. Я приїхав у Челсі в неспокійний час у своєму особистому житті", – цитує Муту The Telegraph.

Муту додав, що, на його думку, у нього був потенціал стати володарем "Золотого м'яча", якби все склалося інакше. "Я багато разів про це розмірковував. Я вважаю, що більше сезону я був серед найкращих гравців світу, тому міг би легко виграти. Але погані рішення завадили мені зробити це. Я намагаюся не картати себе за це", – зізнався румун.

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