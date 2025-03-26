– Ваш останній матч в основі Інгульця – це дев'ятий тур, матч проти Карпат. Нічия на виїзді, здається, позитивний результат. І далі вас, капітана команди, ми вже на полі не бачили. Що конкретно сталося після цього?

– Після цього ми приїхали, тренувалися, як завжди. У нас був недільний цикл, і на одному з тренувань я відчув біль у стегні та зійшов із тренування. Перед грою я сказав тренеру, що не зможу зіграти, треба повністю відновитися, щоб не порвати м’язи. Я пояснив, що поїду в Київ на тиждень, швидко відновлюся, бо травма неважка. Я завжди хочу грати всі ігри. Тренер сказав: "Так, їдь. Ми хочемо, щоб ти швидше повернувся". Усе було добре, через тиждень я відновився, приїжджаю, їду в поїзді на базу – і виходить якась новина. Ми читаємо: "П’ять футболістів переведено в U-19". Я думаю: "Зараз приїду на базу, спитаю". Навіть не думав, що я в цьому списку.

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Приїжджаю, і футболісти кажуть: "Ти теж у списку". Там були я, Петько, Козиренко, Мельничук і Сітало. Ми телефонуємо президенту, а він каже: "Це вибір тренера. Він так вирішив. Він переводить вас в U-19". Він сказав, що я не хочу з вами спілкуватися через те, що ти натворив. Президент звик завжди довіряти тренеру, тобто всім тренерам, які були – Лавриненко, Лупашко, Ковалець. Він звик усім довіряти. Він не ліз у команду – це його плюс. Як буває, що президенти кажуть, що постав цього, але такого не було. Але в цій ситуації він просто довірився тренеру й навіть не став розбиратися. Він повністю довіряє Кобіну.

Він нам сказав: "Ідіть до тренера й просіться, щоб він вас повернув у команду". Але у хлопців, звісно, така реакція була – вони були шоковані, він нас обрав, як ми маємо одразу проситися назад? Я кажу: "Давайте зробимо так, а потім подивимося на реакцію тренера й президента. Нам треба щось робити". Це ж навіть не U-19 було. Це просто дітки бігали на базі.

Ми пішли до Кобіна в цей же день. Підходимо до нього і кажемо: "Василь Васильович, що сталося? Ми тільки що говорили з президентом, він каже, що це ваш вибір. Але ми хочемо тренуватися, хочемо доводити". Він подивився й відповів: "Зараз я ще поговорю з президентом, це моє рішення". І просто пішов.

Після цього знову дзвонить президент: "Мені тренер подзвонив. Поки нікого з вас не буде повертати в команду. Тренуйтеся з U-19, можете ще жити на базі. Доводьте. Живіть у нього під вікном і просіться кожен день назад. Просто так вас ніхто не відпустить з клубу. Якщо хтось думає, що ви просто так підете, то це не так. Якщо ви хочете піти, шукайте команди, щоб вони давали за вас гроші".

А потім передав через Кобіна, що ми ще й винні гроші йому. Я точно не пам’ятаю, але за себе я мав віддати 2 мільйони гривень, щоб просто піти, – сказав Козак у ефірі ТаТоТаке.

Нагадаємо, наразі Інгулець посідає останню, 16-ту сходинку у турнірній таблиці УПЛ з 15-ма очками.

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