"Звичайно, я згадую Дембеле, але я не бачив матчів ПСЖ. У мене немає образи на нього, я люблю Усмана так само і бажаю йому всього найкращого.

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Повинні продовжувати наш шлях далі. Ми знайшли рішення з Рафіньєю, Ламіном та Ферраном. Іноді, коли гравець йде, з'являються інші. Ми радіємо тому, що маємо", – розповів в інтерв'ю Mundo Deportivo Хаві.

Нагадаємо, що Усман Дембеле після шести сезонів у складі каталонців вирішив перейти в ПСЖ. Загалом за Барселону француз відіграв в 185 матчах, забивши 40 голів та віддавши 43 асисти.

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