"Ви знаєте, що я – тренер, який не любить індивідуалізувати і цінує команду як єдине ціле. Тому що футбол – це командна гра, де колектив повинен показувати себе добре і бути сильним. Він ніколи не залежить від однієї людини.

Трубін відреагував на чутки щодо відходу зі Шахтаря – воротар потрапив на радари європейських грандів

Саме так я завжди дивився і продовжую дивитися на футбол. При цьому максимально ціную думку уболівальників, і, якщо вони визначили Анатолія гравцем року, я поважаю цю оцінку. Можливо, вони зробили правильний вибір.

Я люблю всіх наших воротарів: Шевченка, Гриценка, Пятова, Трубіна. Це фантастичні голкіпери! Трубін багато працював, намагався, я давав йому можливість, а він використовував її максимально і показував себе добре. Це гравець, який дає нам великі надії на майбутнє. І мене радує, що він отримує таку премію. Але нагадаю, що він не зміг би зробити нічого, якби його не підтримувала така фантастична команда, як Шахтар, з усіма її гравцями. Вітаю!" – цитує Каштру офіційний сайт Шахтаря.

Нагадаємо, вболівальники "гірників" визнали Анатолія Трубіна найкращим гравцем 2020 року. Голкіпер обійшов у голосуванні Тете та Соломона, які посіли другу та третю сходинку відповідно.

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