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"Я люблю Україну попри холод", – Соломон поділився першими враженнями від переїзду

12:59 218 Читать на русском
"Я люблю Україну попри холод", – Соломон поділився першими враженнями від переїзду
Манор Соломон / ФК Шахтар

Півзахисник Шахтаря Манор Соломон прокоментував нічию з Айнтрахтом у першому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи, а також поділився враженнями від проживання в Україні.

"Дуже радий можливості дебютувати за Шахтар в офіційному матчі, зіграти в Лізі Європи. Але я вважаю, що це не найкращий результат для Шахтаря. Наступного тижня ми відправимося в Німеччину, де постараємося здобути перемогу.

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Я з'явився на полі ближче до 70-ї хвилини, але грати вдесятьох було непросто. Проте, я дуже радий, що взяв участь в цьому поєдинку. Сподіваюся, в майбутньому буду грати ще більше.

Україна – це інша країна з іншою культурою. Та й погода тут інша – весь час холодно, коли я все-таки вважаю кращим тепло. Але я люблю цю країну і людей, тому потрібно до всього звикнути", – цитує Соломона Terrikon.

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Ліга Європи1/16 фіналу

Шахтар - Айнтрахт Франкфурт: Четвер 14 лютого 2019

Шахтар
Матч завершено
2 : 2
Айнтрахт Франкфурт
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Ліга Європи Шахтар - Айнтрахт Франкфурт Шахтар Шахтар Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт Манор Соломон Манор Соломон
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