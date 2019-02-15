"Я люблю Україну попри холод", – Соломон поділився першими враженнями від переїзду

Півзахисник Шахтаря Манор Соломон прокоментував нічию з Айнтрахтом у першому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи, а також поділився враженнями від проживання в Україні.

"Дуже радий можливості дебютувати за Шахтар в офіційному матчі, зіграти в Лізі Європи. Але я вважаю, що це не найкращий результат для Шахтаря. Наступного тижня ми відправимося в Німеччину, де постараємося здобути перемогу.

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Я з'явився на полі ближче до 70-ї хвилини, але грати вдесятьох було непросто. Проте, я дуже радий, що взяв участь в цьому поєдинку. Сподіваюся, в майбутньому буду грати ще більше.

Україна – це інша країна з іншою культурою. Та й погода тут інша – весь час холодно, коли я все-таки вважаю кращим тепло. Але я люблю цю країну і людей, тому потрібно до всього звикнути", – цитує Соломона Terrikon.

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